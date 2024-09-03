В CUDIMM модули встроены микросхемы для локальной генерации тактовых сигналов.

Компания v-color Technology Inc намеревается первой выпустить модули памяти DDR5 O CUDIMM со скоростью 9200 мегатранзакций в секунду (МТ/с) и выше при разгоне, сообщает TechPowerUp. Судя по опубликованным изображениям, такая скорость будет доступна в качестве одного из Intel XMP профилей, по умолчанию модули будут работать на скорости 6400 МТ/с. Планируется представить двухканальные комплекты общим объёмом 32 (2×16) и 48 (2×24) гигабайт в рамках серии XFinity.

Источник изображения: v-color Technology Inc

Компания оснастит новые модули инновационными решениями для охлаждения и подсветки. В частности, в новой запатентованной системе охлаждения используются радиаторы с выступающими контактными тепло-съёмными площадками и очень тонкие прокладки толщиной 0,2 миллиметра (мм) с теплопроводностью 2,5 ватт на метр-кельвин. В сжатом состоянии, когда система охлаждения собрана, толщина прокладок уменьшается до 0,1 мм. По данным компании, новая система охлаждения обеспечивает снижение температур на 2…5%.

Источник изображений: v-color Technology Inc



Технология Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module (CUDIMM) позволяет динамически регулировать тактовую частоту и напряжение в зависимости от рабочей нагрузки и состояния системы. Как объясняли специалисты AnandTech, CUDIMM является модификацией традиционных небуферизованных модулей DIMM с добавлением тактового генератора (CKD). Микросхема CKD отвечает за регенерацию тактового сигнала локально на DIMM вместо использования тактового сигнала от процессора. Это позволяет решить ряд электрических проблем, повысить стабильность, надёжность памяти и, как следствие, открывает возможности для дальнейшего наращивания скоростных характеристик.