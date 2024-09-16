Будущие процессоры AMD Krackan станут частью семейства AMD Ryzen AI 300, ими компания наполнит класс потребительских процессоров Ryzen AI 7, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade (金猪升级包) в китайской социальной сети Weibo. Кроме этого, инсайдер заявил, что среди потребительских Ryzen AI 7 процессоров из семейства Strix Point не будет, 8-ядерный Ryzen AI 7 PRO 360 с интегрированной Radeon 880M (12 вычислительных блоков) останется эксклюзивом PRO линейки для бизнеса.
Подготовку процессоров AMD Krackan недавно подтвердил старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы вычислений и графики AMD Джек Хюинь (Jack Huynh). Предполагается, что это семейство — более доступная альтернатива процессорам Strix Point для компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ). Старшим процессором Krackan приписывают 8-ядерную конфигурацию 4×Zen5+4×Zen5c, интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU) до 8, встроенный нейронный блок для ускорения ИИ-нагрузок. Презентация ожидается в начале 2025 года.
На прошлой неделе Джек Хюинь раскрыл много подробностей о дальнейшем развитии AMD: компания не заинтересована во флагманской игровой графике, планирует выпускать оптимальные по соотношению цены и производительности продукты, увеличивая свою долю на рынке; в будущем планируется переход к унифицированной графической архитектуре UDNA; технология масштабирования FSR4 разрабатывается уже около года и полностью основана на ИИ.