8-ядерный Strix Point останется эксклюзивом Ryzen AI 300 PRO.

Будущие процессоры AMD Krackan станут частью семейства AMD Ryzen AI 300, ими компания наполнит класс потребительских процессоров Ryzen AI 7, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade (金猪升级包) в китайской социальной сети Weibo. Кроме этого, инсайдер заявил, что среди потребительских Ryzen AI 7 процессоров из семейства Strix Point не будет, 8-ядерный Ryzen AI 7 PRO 360 с интегрированной Radeon 880M (12 вычислительных блоков) останется эксклюзивом PRO линейки для бизнеса.

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Подготовку процессоров AMD Krackan недавно подтвердил старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы вычислений и графики AMD Джек Хюинь (Jack Huynh). Предполагается, что это семейство — более доступная альтернатива процессорам Strix Point для компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ). Старшим процессором Krackan приписывают 8-ядерную конфигурацию 4×Zen5+4×Zen5c, интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU) до 8, встроенный нейронный блок для ускорения ИИ-нагрузок. Презентация ожидается в начале 2025 года.

Источник изображения: VideoCardz

На прошлой неделе Джек Хюинь раскрыл много подробностей о дальнейшем развитии AMD: компания не заинтересована во флагманской игровой графике, планирует выпускать оптимальные по соотношению цены и производительности продукты, увеличивая свою долю на рынке; в будущем планируется переход к унифицированной графической архитектуре UDNA; технология масштабирования FSR4 разрабатывается уже около года и полностью основана на ИИ.