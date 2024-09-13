Неожиданная "новинка" в ассортименте видеокарт компании.

Ассортимент Biostar пополнился неожиданной новинкой — компания представила видеокарту AMD Radeon RX 580 2048SP в белом цвете — модель называется White. Компания позиционирует новинку, как решение для массового потребителя, в частности, для игр в разрешении 1080p. В конструкции системы охлаждения используется алюминиевый радиатор, два вентилятора, есть бэкплейт. Для вывода изображения присутствуют два DisplayPort 1.4a, один HDMI 2.0b. В длину видеокарта занимает 224 миллиметра, по ширине чуть выступает за пределы двух слотов расширения, для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe.

Источник изображения: Biostar

В ноябре 2023 года AMD объявила, что видеокарты Polaris и Vega будут получать обновления драйверов отдельно от основной «ветки». Видеокарты этих семейств ещё не признаны устаревшими (legacy), однако их дальнейшая поддержка будет заключаться в исправлении критических ошибок, без оптимизаций для новых игр и с низкой вероятностью появления каких-либо новых функций.

Источник изображения: Biostar

В VideoCardz считают, что AMD Radeon RX 580 2048SP вряд ли найдётся место в современном игровом компьютере, современные видеокарты не только энергоэффективнее, но также поддерживают новые технологии, такие как трассировка лучей и улучшенное кодирование видео, пишет ресурс. Тем не менее, для ультра-бюджетных сборок не стоит списывать RX 580 2048SP со счетов.

Источник изображения: Biostar

Подчёркивается, что RX 580 2048SP это урезанный вариант оригинальной RX 580, которая была выпущена в 2017 году и оснащалась графическим процессором на 2304 потоковых процессоров. В 2018 году появилась RX 580 2048SP, которая предлагает 2048 потоковых процессоров. Также видеокарта оснащается 8 гигабайтами видеопамяти GDDR5.