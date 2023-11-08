Не исключено, что в драйверы внедрят новые возможности, если в AMD это сочтут необходимым.

Zii Miller, Unsplash

Владельцы видеокарт AMD, внимательно следящие за выпусками драйверов, вероятно, заметили, что компания стала реже выпускать обновления для видеокарт поколений Polaris и Vega. Поддержка этих видеокарт была прекращена в Vulkan драйвере AMDVLK для Linux, что вызвало первые опасения. Вскоре компания всё же выпустила новый драйвер для Windows, но он отличался от драйвера в основной ветке, в частности, не добавлял поддержку многих новых игр. На запрос журналистов AnandTech в AMD объяснили: «Графические архитектуры AMD Polaris и Vega являются зрелыми, технически стабильными и не так сильно зависят от регулярного обновления программного обеспечения…».

Видеокарты Polaris и Vega ещё не признаны полностью устаревшими и их поддержка не завершена, они будут получать обновления, но отдельно от основной ветки. AMD планирует выпускать регулярные обновления, но не стоит ожидать серьёзных изменений и оптимизаций под новые игры, внимание будет сосредоточено на исправлении ошибок. Не исключено, что в драйверы внедрят новые возможности, если в AMD это сочтут необходимым. В то время как для карт RDNA продолжат выходить новые версии драйвера, карты Polaris и Vega остаются привязанными к версии 20.19, которую и будут дорабатывать в дальнейшем:

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«…В дальнейшем AMD будет выпускать критические обновления для продуктов на базе Polaris и Vega в виде отдельного пакета драйверов, включая важные обновления безопасности и функциональности по мере их готовности. Поддержка, осуществляемая в рамках текущего плана, шире, чем для продуктов, которые AMD относит к категории устаревших, и геймеры по-прежнему могут играть в свои любимые игры на видеокартах с архитектурами Polaris и Vega».

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Как объясняют в AnandTech, видеокарты Polaris и Vega от фазы основной поддержки переходят к фазе расширенной поддержки, это можно считать началом конца. Сколько продлится эта расширенная поддержка, пока неизвестно.