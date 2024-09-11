Производителям не запрещается добавлять другие профили, но их включение должно осуществляться только вручную.

На большинстве материнских плат Intel Z890, выпуск которых вместе с процессорами Intel Core Ultra 200 ожидают в октябре, по умолчанию будет включён профиль питания Intel Default Profile, сообщает VideoCardz со ссылкой на Benchlife. При этом производителям не запрещается предлагать в BIOS другие профили питания для процессоров, включая экстремальный профиль Extreme, но включать их нужно будет вручную.

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Очевидно, компания хочет избежать повторения проблем с нестабильностью процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения. Хотя корень проблемы был найден в микрокоде, настройки питания на некоторых материнских платах усугубляли ситуацию. Ранее Intel не регламентировала, какой профиль питания должен быть установлен по умолчанию, поэтому на некоторых платах параметры были завышены для максимальной производительности.

Ранее Intel заявила, что процессоры Arrow Lake и Lunar Lake не подвержены проблемам нестабильности, поскольку основаны на совершенно новых архитектурах. В Intel заверили, что не допустят появление подобной проблемы в будущих продуктах.