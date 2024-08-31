В частности, это будущие продукты компании.

Intel опубликовала новую информацию в рамках расследования проблем со стабильностью процессоров Raptor Lake, сообщает VideoCardz. «Нестабильность вследствие сдвига Vmin» (Vmin Shift Instability issue) — так теперь официально называют проблему. Что более важно, компания назвала процессоры, которые ей не подвержены.

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Во-первых, проблеме не подвержены основанные на совершенно новых архитектурах процессоры Intel Lunar Lake и Arrow Lake. К тому же в Intel заверяют, что не допустят появление подобной проблемы в будущих продуктах. Во-вторых, проблема не затрагивает настольные и мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения; настольные процессоры Intel Core i3 и Core i5 13-го поколения, отличные от моделей K с разблокированным множителем; мобильные процессоры Intel Core 13- и 14-го поколения, включая процессоры серии HX; процессоры Intel Core Ultra 1-го поколения; серверные процессоры Intel Xeon.

Тем не менее, следовать озвученным ранее рекомендациям стоит всем владельцам настольных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения, даже если они не подвержены рассматриваемой проблеме. Эти рекомендации включают: обновление BIOS материнской платы до последней версии; использование для процессора настроек Intel по умолчанию, иными словами, базового профиля питания (Baseline Profile), который соответствует стандартным спецификациям.