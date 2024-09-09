Возможно, состоится анонс PlayStation 5 Pro.

Sony анонсировала в социальной сети X (заблокирована в РФ) техническую презентацию PlayStation, которая запланирована на завтра, 8:00 по тихоокеанскому времени. Презентация продлится около 9 минут и проведёт её Марк Черни (Mark Cerny) — главный архитектор PS4 и PS5. С учётом многочисленных слухов о PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) вполне вероятно, что завтрашнее мероприятие станет анонсом более производительной версии игровой консоли. Её уже заметили на праздничном баннере, выпущенном Sony к 30-летию PlayStation.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

По слухам, PS5 Pro станет значительным шагом вперёд по сравнению с базовой моделью, пишет Wccftech. Консоли приписывают 45-процентное увеличение количества вычислительных блоков в графическом процессоре и повышение производительности в сценариях с трассировкой лучей до четырёх раз. Кроме этого, инсайдеры говорят о новой технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на базе машинного обучения и нейронном чипе, который будет использоваться для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта.