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Moleculo
Sony анонсировала на завтра техническую презентацию PlayStation 5
Возможно, состоится анонс PlayStation 5 Pro.

Sony анонсировала в социальной сети X (заблокирована в РФ) техническую презентацию PlayStation, которая запланирована на завтра, 8:00 по тихоокеанскому времени. Презентация продлится около 9 минут и проведёт её Марк Черни (Mark Cerny) — главный архитектор PS4 и PS5. С учётом многочисленных слухов о PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) вполне вероятно, что завтрашнее мероприятие станет анонсом более производительной версии игровой консоли. Её уже заметили на праздничном баннере, выпущенном Sony к 30-летию PlayStation.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

По слухам, PS5 Pro станет значительным шагом вперёд по сравнению с базовой моделью, пишет Wccftech. Консоли приписывают 45-процентное увеличение количества вычислительных блоков в графическом процессоре и повышение производительности в сценариях с трассировкой лучей до четырёх раз. Кроме этого, инсайдеры говорят о новой технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на базе машинного обучения и нейронном чипе, который будет использоваться для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта.

#sony #игровые консоли #sony playstation 5 #sony playstation 5 pro #sony ps5 #sony ps5 pro
Источник: wccftech.com
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Sony показала дизайн PS5 Pro в посте, посвященном 30-летию PlayStation
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Анонс PS5 Pro состоится уже завтра в 18:00 по МСК
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