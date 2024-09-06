Похоже, это первый тизер Pro версии консоли.

Sony объявила о праздновании 30-летия PlayStation перед релизом игры Astro Bot. Объявление сопровождалось баннером, с надписью 30th Anniversary на фоне небольших пиктограмм, изображающих устройства PlayStation, выпущенные за данный период времени. Самое интересное, среди этих устройств предположительно заметили PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @Okami13_ в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

Ранее инсайдером был опубликован набросок дизайна Sony PS5 Pro, наиболее ярким отличием новой версии от стандартной, прозванной в народе Slim, является наличие более крупных прорезей в боковых панелях, где располагается элемент, напоминающий воздушный дефлектор с чёрными глянцевыми ламелями. Устройство со схожим дизайном изображено на праздничном баннере Sony.

Нечто похожее на PS5 Pro. Источник изображения: Sony и VideoCardz

Ходят слухи, что Sony проведёт специальное мероприятие в конце сентября, где и будет анонсирована PS5 Pro. Сама компания не подтвердила эту информацию, лишь упомянув, что в ближайшем будущем нас ожидают новые анонсы.

Инсайдеры приписывают PS5 Pro гораздо более производительную графику AMD RDNA 3 с наработками по части трассировки лучей из RDNA 4. Графический процессор может получить до 60 вычислительных блоков Compute Units (CU) и работать на более высокой частоте, что обеспечит прирост вычислительной производительности в три раза и более.