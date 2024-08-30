Бета Amuse 2.1 была представлена накануне, среди нововведений поддержка FLUX.1 Schnell.

AMD накануне повторно выпустила набор программного обеспечения AMD Software: Adrenalin Edition 24.8.1, который первоначально был представлен в начале прошлой недели, но ссылки на загрузку быстро исчезли по непонятным причинам и на замену выпустили драйвер 24.10.37.01 без WHQL сертификата. Список изменений и нововведений выпуска практически не изменился: добавлена поддержка игр Concord, FINAL FANTASY XVI, Star Wars Outlaws и сборки Call of Duty: Black Ops 6 для открытого бета-тестирования; поддержка Anti-Lag 2 для Ghost of Tsushima; новые профили HYPR-RX и т. д.

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Есть дополнительные нововведения: поддержка бета-версии приложения Amuse 2.1, о котором сообщалось накануне. Это приложение позволяет владельцам современного оборудования AMD генерировать изображения по текстовому описанию, применять различные фильтры и т.д. Приложение разрабатывается AMD и Tensor Stack совместно, для генерации используются различные популярные генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как Stable Diffusion 1.5 и её дотренированные производные. В последней бета-версии приложения появилась поддержка модели FLUX.1 Schnell, которая наряду с более продвинутым вариантом FLUX.1 Dev сейчас набирает популярность среди ИИ-энтузиастов.

Amuse 2.1 поддерживает видеокарты AMD Radeon RX 7000, APU серии Ryzen AI 300, 8040 и 7040. Для запуска модели FLUX.1 Schnell компания рекомендует использовать Radeon RX 7900 XTX и её профессиональные аналоги, также система должна быть оснащена не менее чем 32 гигабайтами оперативной памяти.