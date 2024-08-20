Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AMD выпустила ПО Adrenalin 24.8.1 с поддержкой Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws и других новинок
Также поддерживаются Concord, Call of Duty: Black Ops 6, исправлены ошибки, внедрены новые профили.

AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin версии 24.8.1 с достаточно большим количеством изменений. В первую очередь нужно отметить поддержку новых игр: Black Myth: Wukong, Concord, Star Wars Outlaws и сборки Call of Duty: Black Ops 6 для открытого бета-тестирования. Продолжает развиваться технология HYPR-RX, в новом версии программного обеспечения появились профили HYPR-Tune, автоматически включающие генерацию кадров AMD FSR 3 в играх Call of Duty: Modern Warfare III, а также Marvel's Spider-Man Remastered и Miles Morales.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Далее, Anti-Lag 2 теперь поддерживает Ghost of Tsushima, для этой игры компания AMD заявляет, что включение технологии в 4K разрешении с очень высокими настройками графики и генерацией кадров FSR 3 позволит снизить задержку до 28%, напоминая о своём недавно представленном фирменном инструменте измерения задержки Frame Latency Meter (FLM).

В числе исправлений и улучшений:

  • Устранены ошибки приложения и драйвера в Kunitsu-Gami: Path of the Goddess на видеокартах Radeon RX серий 6600 и 6700, в Pacific Drive и в издании Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX.
  • Устранены причины ошибок при применении настроек сглаживания и анизотропной фильтрации для приложений, использующих OpenGL; появления артефактов в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Rust и других играх; повышенного расхода памяти в некоторых версиях Minecraft Java Edition.
  • Ускорен процесс оптимизации шейдеров при первом запуске Forza Motorsport.

В числе известных проблем AMD указывает возможность рассинхронизации аудио и видео при использовании для записи инструментария AMD Software: Adrenalin Edition и кодека AV1.

Ещё несколько игровых проблем перечислены в примечаниях. В Star Wars Outlaws могут появляться артефакты после изменения некоторых графических настроек в процессе игры — рекомендуется перезапустить игру. В Black Myth: Wukong при активации трассировки лучей возможно появление прозрачных моделей, синие и фиолетовые артефакты на некоторых объектах. Инженеры AMD решают эти проблемы совместно с разработчиками перечисленных игр.

#amd #драйверы #amd adrenalin
Источник: amd.com
+
Написать комментарий (0)
Новейший флагманский Ryzen 9 9950X уступил прошлогоднему Core i9-14900K в играх
TechCrunch: AMD покупает ZT Systems за $4,9 млрд для расширения ИИ-направления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
23
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
13
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
17
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
14
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
12
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
10
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
9
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
12
Власти США выделят 1,6 млрд долларов на расширение производственных мощностей Texas Instruments
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
7
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
117
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
19
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
18
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
122
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
86

Сейчас обсуждают

Yashiko-san
12:17
Нахер этот ИИ всем всрался.
В попытке догнать и перегнать NVIDIA Лиза Су покупает крупного игрока на рынке ИИ за $4.9 млрд
Olga386
12:16
Надо полагать, что эта “простая Логика” здесь в том, что ракеты опасны тем, что способны причинить урон людям, а танки безопасны для людей, так как способны причинить урон лишь бабочкам и муравьям? То...
Зеленский: Если бы Запад разрешил наносить удары вглубь РФ, вторжения в Курскую области не было бы
RandomXP
12:14
Зачем? Она прекрасна! А вот климатическую систему с кондеем - надо.
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
SekaZzZ34
12:12
Китайцы не дураки, лучше 7900gre возьмут
ZOTAC выпускает тематическую версию GeForce RTX 4070 SUPER к релизу игры Black Myth: Wukong
Nvidia&Intel Hater
12:07
попозже.стим надо скачать будет
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Китя
12:06
Буханка для рыбаков и охотников лучше не найти.
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
Сергей Веденеев
12:03
а как же на дыбы ботексного поднять,за то что страну развалил и распродал?
17 способов оживить Youtube
Nvidia&Intel Hater
12:03
ну было ожидаемо.проц намного сильнее
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Колючка
12:02
я давно начал, а вы потом клянчить у меня будете
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
Валентин Валевич
12:02
..дипломная работа студента школы.. чё??
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем