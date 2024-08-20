Также поддерживаются Concord, Call of Duty: Black Ops 6, исправлены ошибки, внедрены новые профили.

AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin версии 24.8.1 с достаточно большим количеством изменений. В первую очередь нужно отметить поддержку новых игр: Black Myth: Wukong, Concord, Star Wars Outlaws и сборки Call of Duty: Black Ops 6 для открытого бета-тестирования. Продолжает развиваться технология HYPR-RX, в новом версии программного обеспечения появились профили HYPR-Tune, автоматически включающие генерацию кадров AMD FSR 3 в играх Call of Duty: Modern Warfare III, а также Marvel's Spider-Man Remastered и Miles Morales.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Далее, Anti-Lag 2 теперь поддерживает Ghost of Tsushima, для этой игры компания AMD заявляет, что включение технологии в 4K разрешении с очень высокими настройками графики и генерацией кадров FSR 3 позволит снизить задержку до 28%, напоминая о своём недавно представленном фирменном инструменте измерения задержки Frame Latency Meter (FLM).

В числе исправлений и улучшений:

Устранены ошибки приложения и драйвера в Kunitsu-Gami: Path of the Goddess на видеокартах Radeon RX серий 6600 и 6700, в Pacific Drive и в издании Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX.

Устранены причины ошибок при применении настроек сглаживания и анизотропной фильтрации для приложений, использующих OpenGL; появления артефактов в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Rust и других играх; повышенного расхода памяти в некоторых версиях Minecraft Java Edition.

Ускорен процесс оптимизации шейдеров при первом запуске Forza Motorsport.

В числе известных проблем AMD указывает возможность рассинхронизации аудио и видео при использовании для записи инструментария AMD Software: Adrenalin Edition и кодека AV1.

Ещё несколько игровых проблем перечислены в примечаниях. В Star Wars Outlaws могут появляться артефакты после изменения некоторых графических настроек в процессе игры — рекомендуется перезапустить игру. В Black Myth: Wukong при активации трассировки лучей возможно появление прозрачных моделей, синие и фиолетовые артефакты на некоторых объектах. Инженеры AMD решают эти проблемы совместно с разработчиками перечисленных игр.