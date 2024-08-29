И новых дотренированных моделей на базе Stable Diffusion 1.5.

AMD обновила комплект фирменного программного обеспечения Amuse для генерации изображений на видеокартах Radeon и процессорах Ryzen AI. Для загрузки стала доступна бета-версия под номером 2.1 с исправлениями, улучшениями и поддержкой новых генеративных моделей на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Wccftech.

Пример генерации изображений с помощью модели FLUX.1 Schnell и бета-версии Amuse 2.1 на системе с AMD Radeon RX 7900 XTX. Источник изображения: AMD

Пожалуй, в первую очередь стоит отметить поддержку модели FLUX.1 Schnell от Black Forest Labs. Это новая и достаточно перспективная модель, позволяющая генерировать потрясающие изображения, модель отлично справляется с текстом, человеческими руками и прочими мелкими деталями. В обновлении также добавлена поддержка популярных моделей на основе Stable Diffusion 1.5, включая Dreamshaper v8.

Интерфейс программного обеспечения предусматривает возможность загрузки моделей. Специалисты обращают внимание, что FLUX.1 Schnell — очень большая модель, время генерации будет зависеть от конфигурации системы. Например, по данным AMD, генерация изображения разрешением 1024x1024 за 4 шага заняла около 50 секунд на системе с Radeon RX 7900 XTX, запуск осуществлялся с параметром low memory mode. В целом, для FLUX.1 Schnell компания рекомендует использовать флагманские видеокарты Radeon RX 7900 XTX, Radeon PRO W7900 и Radeon PRO W7800. Ознакомиться с подробностями, системными требованиями и примерами генерации можно в сообществе AMD.