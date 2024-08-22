По последним слухам, процессоры AMD Ryzen 9000X3D представят на выставке CES 2025, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Ранее считалось, что компания может представить и выпустить эти процессоры уже осенью. Официально даты выхода не назывались, но компания подтверждала разработку новой 3D V-Cache серии.
Причины, по которым AMD могла отложить выпуск процессоров Ryzen 9000X3D, не называются. Тем не менее, исходя из последних новостей можно предположить, что с запуском стандартных моделей Ryzen 9000 не всё гладко: производительность процессоров оказалась ниже ожидаемой, спрос, судя по всему, тоже. Накануне AMD объяснила, почему результаты её тестов лучше тех, что получили рецензенты: в частности, доступные обычным пользователям версии Windows 11 ещё не получили обновление с оптимизациями кода прогнозирования ветвлений, а тесты в AMD проводили на предварительной сборке Windows 11 с этими оптимизациями.
Пожалуй, пока оптимальным выбором для игровых систем остаётся Ryzen 7 7800X3D, но скоро может появиться другой, более доступный вариант — Ryzen 5 7600X3D.