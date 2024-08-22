Ранее ходили слухи, что новые 3D V-Cache процессоры выйдут уже осенью 2024 года.

По последним слухам, процессоры AMD Ryzen 9000X3D представят на выставке CES 2025, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Ранее считалось, что компания может представить и выпустить эти процессоры уже осенью. Официально даты выхода не назывались, но компания подтверждала разработку новой 3D V-Cache серии.

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Причины, по которым AMD могла отложить выпуск процессоров Ryzen 9000X3D, не называются. Тем не менее, исходя из последних новостей можно предположить, что с запуском стандартных моделей Ryzen 9000 не всё гладко: производительность процессоров оказалась ниже ожидаемой, спрос, судя по всему, тоже. Накануне AMD объяснила, почему результаты её тестов лучше тех, что получили рецензенты: в частности, доступные обычным пользователям версии Windows 11 ещё не получили обновление с оптимизациями кода прогнозирования ветвлений, а тесты в AMD проводили на предварительной сборке Windows 11 с этими оптимизациями.

Пожалуй, пока оптимальным выбором для игровых систем остаётся Ryzen 7 7800X3D, но скоро может появиться другой, более доступный вариант — Ryzen 5 7600X3D.