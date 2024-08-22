AMD объяснила расхождение результатов собственных тестов процессоров Ryzen 9000 и тестов рецензентов.

AMD объяснила расхождение результатов собственных тестов процессоров Ryzen 9000 и тестов рецензентов, сообщает VideoCardz. Пожалуй, наиболее весомой причиной является то, что в AMD тесты проводили на предварительной сборке Windows 11 (26100) с оптимизациями кода прогнозирования ветвлений. Причём задействовать эти оптимизации на указанной сборке возможно только при использовании скрытой учётной записи администратора.

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AMD работает с Microsoft над созданием необязательного обновления Windows 11 с новыми оптимизациями. Компания приводит сравнительные результаты тестирования AMD Ryzen 9 9950X в релизной Windows 11 23H2 и предварительной сборке 24H2: обновление может повысить производительность Zen 5 процессоров до 13%. Оптимизации окажут положительный эффект и на быстродействие процессоров прошлых поколений, не только Zen 4, но и Zen 3.

Источник изображения: AMD

В числе других причин, указанных AMD: разные наборы тестовых приложений и разные тестовые сценарии; различия в конфигурациях тестовых систем, в частности, AMD сравнивала свои процессоры с системами Intel, которые оснащались памятью DDR5-6000, а процессоры работали с базовыми настройками питания; AMD не отключает безопасность Windows на основе виртуализации (VBS).