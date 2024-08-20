Для поддержки NVIDIA G-SYNC в мониторе больше не обязателен модуль NVIDIA, технологии G-SYNC идут в массы.

NVIDIA и MediaTek объявили о сотрудничестве, в результате которого скалеры тайваньской полупроводниковой компании получат полную поддержку технологий NVIDIA G-SYNC, включая переменный овердрайв, ULMB (Ultra Low Motion Blur), Pulsar и другие.

Источник изображения: NVIDIA

«Изюминкой этого сотрудничества является внедрение G-SYNC Pulsar, новой технологии, которая обеспечивает в 4 раза большую эффективную чёткость изображения наряду с плавным игровым процессом с переменной частотой обновления (VRR) без разрывов», — пишет NVIDIA.

Скалеры — это специальные чипы, используемые в мониторах для преобразования сигнала от видеокарты в изображение на экране и ряда других задач, объясняет PCGamesN. Скалеры MediaTek используются в большом количестве мониторов, а значит и технологии NVIDIA G-SYNC станут более массовыми.

Первоначально NVIDIA разработала собственный проприетарный скалер с поддержкой G-SYNC. Это увеличивает объём работы для производителей мониторов, поскольку требуется дополнительное время и ресурсы на внедрение поддержки этого модуля. Когда скалеры MediaTek получат поддержку технологий G-SYNC, проприетарный модуль NVIDIA больше не понадобится, поддержка G-SYNC должна появиться в большем количестве мониторов, а сами мониторы стать дешевле.

Попутно NVIDIA анонсировала три новых G-SYNC монитора: Acer Predator XB273U FS, AOC Agon AG276QSG2 и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQNR, — всё это 27-дюймовые IPS модели с разрешением 1440p.