Возможно, это уже деградировавшие процессоры.

Некоторые владельцы настольных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений, уже установившие на свои материнские платы новый BIOS с микрокодом 0x129 для исправления проблем с нестабильностью процессоров, сталкиваются с ошибкой типа Out of video memory… при компиляции шейдеров в бенчмарке Black Myth: Wukong, который стал доступен накануне, сообщает El Chapuzas Informático.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Эти сообщения не носят массовый характер, многие владельцы флагманских процессоров Intel после обновления BIOS не сталкиваются с какими-либо ошибками, поэтому авторы ресурса полагают, что ошибки проявляются на уже необратимо деградировавших процессорах. Потенциальную возможность деградации ранее подтвердила Intel, такие процессоры меняются по гарантии.

Ещё одна возможная причина ошибок — разгон. Помимо установки нового BIOS с микрокодом 0x129 рекомендуется использовать базовые настройки питания процессоров, соответствующие стандартным спецификациям.

Новый микрокод 0x129 исправляет ошибку, из-за которой настольные процессоры Intel Core 13- и 14-го поколений могли работать на завышенных напряжениях и сбоить в некоторых играх и приложениях. Работа на завышенном напряжении могла привести к необратимой деградации, как уже отмечалось выше, такие процессоры необходимо менять по гарантии.

В Intel планировали опубликовать инструкции, которые могли бы помочь пользователям выявить деградировавшие процессоры, но, похоже, пока этого не произошло. Возможно, бенчмарк Black Myth: Wukong в какой-то степени подойдёт для проверки. Игра использует современный движок Unreal Engine 5, в котором нестабильность рассматриваемых процессоров проявлялась у многих пользователей до выхода нового микрокода. Бенчмарк Black Myth: Wukong бесплатен и, в частности, доступен в Steam.