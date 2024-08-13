Автономное приложение, отдельное от основной игры, позволяет оценить совместимость и производительность своей системы перед релизом игры.

Game Science, разработчики ролевой игры Black Myth: Wukong, выпустили в Steam бесплатный инструмент для тестирования — это автономное приложение, отдельное от основной игры, позволяет оценить совместимость и производительность своей системы перед релизом игры.

Скриншот из игры Black Myth: Wukong. Источник изображения: Game Science, Steam

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Black Myth: Wukong Benchmark Tool предлагает оценить визуальную составляющую игры и позволяет понять, насколько хорошо система пользователя справляется с проектом, который отличается достаточно требовательной графикой. Одной из особенностей инструмента является возможность выбора настроек графики, включая масштабирование NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS, что позволит заблаговременно подобрать оптимальные настройки под своё оборудование. Однако в Game Science предупредили, что из-за сложности и изменчивости игровых сценариев результаты тестов могут не полностью отражать конечный игровой процесс.

Системные требования инструмента дают представление об оборудовании, необходимом для запуска Black Myth: Wukong. Как минимум, потребуется система с процессором Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600, 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 580 8 ГБ. Рекомендуемые характеристики включают процессор Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A750. Разработчики также настоятельно рекомендуют использовать SSD для установки игры.