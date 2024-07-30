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Moleculo
G.SKILL представила в премиальной серии памяти Trident Z5 Royal Neo комплекты DDR5-6000 CL28
Оптимальное сочетание скорости и задержки для платформы AMD AM5.

G.SKILL недавно представила для платформы AMD AM5 серию премиальной оперативной памяти Trident Z5 Royal Neo со скоростными профилями EXPO DDR5-8000. Серия постепенно расширяется и теперь компания намерена выпустить в августе комплекты оперативной памяти со сверхнизкими задержками. Так, были анонсированы парные комплекты DDR5-6000 CL28-36-36-96 в вариантах объёмом 32, 48, 64 и 96 ГБ, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: G.SKILL

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Хотя процессоры AMD AM5 могут работать с высокоскоростной памятью, включая DDR5-8000 на процессорах Ryzen 9000, не все могут посчитать такой вариант оптимальным из-за асинхронного режима работы контроллера памяти с делителем 1:2. Оптимумом как раз считается работа на скоростях около 6000 МТ/с при наименьших задержках и делителе 1:1, хотя всё зависит от рабочих сценариев: где-то возможен больший выигрыш от большей пропускной способности памяти, а где-то важнее более низкая задержка.

Модули G.SKILL Trident Z5 Royal Neo оснащаются зеркально отполированными алюминиевыми радиаторами золотого или серебряного цвета, а в верхней их части располагается кристаллическая ARGB полоса.

#ddr5 #оперативная память #gskill
Источник: techpowerup.com
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G,Skill выпустила топовые комплекты оперативной памяти DDR5-8000 EXPO для процессоров на Socket AM5
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