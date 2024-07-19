Добиться таких скоростных показателей можно с новыми процессорами AMD Ryzen 9000 при делителе 1:2.

G.SKILL официально представила для платформы AMD AM5 комплекты памяти DDR5-8000 в премиальной серии Trident Z5 Royal Neo.

Источник изображения: G.SKILL

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Как отмечается в объявлении, добиться таких скоростных показателей можно с новыми процессорами AMD Ryzen 9000 при делителе контроллера памяти 1:2, все параметры работы памяти, включая тайминги CL38-48-48-128, записаны в профиль EXPO. Новая память будет доступна в комплектах общим объёмом 32 ГБ (два модуля по 16 ГБ) с августа. Серия отличается наличием зеркальных алюминиевых радиаторов золотого или серебряного цвета, кристаллической ARGB полосой в верхней части.

Источник изображения: G.SKILL

Стоит напомнить, продажи процессоров AMD Ryzen 9000 за рубежом начинаются 31 июля. В числе преимуществ новинок улучшенный контроллер памяти, писали в Wccftech.

Источник изображения: AMD и Wccftech

В новые прошивки AGESA внедрена поддержка памяти DDR5-8000, появится режим разгона памяти «на лету» и новые возможности для оптимизации производительности. Материнские платы AMD 800 серии должны появится осенью, ожидается, что они предложат дополнительные улучшения для разгона памяти.