Похоже, ожидаются новые рекорды.

YouTube канал GamersNexus побывал на мероприятии Zen5 Tech Day, где команда оверклокеров AMD XOC (Extreme Overclocking) продемонстрировала, на что способен AMD Ryzen 9 9950X под жидким азотом, передаёт VideoCardz. Процессор удалось разогнать до 6,4 ГГц, а в определённых сценариях частоты могли повышаться до 6,6…6,7 ГГц. Пиковое потребление достигало 552 Вт, а температура опускалась примерно до минус 90 градусов по Цельсию. В состав стенда входила материнская плата ASUS X670E ROG Crosshair Gene.

Источник изображения: AMD и AnandTech

реклама

В частности, в пике AMD Ryzen 9 9950X набрал 53557 баллов в Cinebench R23. Для сравнения, в рейтинге HWBOT наивысший результат Intel Core i9-14900K составляет 56938 баллов, а AMD Ryzen 9 7950X – 50843 балла. Некоторые из результатов, полученных оверклокерами, являются рекордными, но они не были зарегистрированы. На снимке в публикации ресурса QuasarZone показана таблица со сравнительными результатами, где WR – действующий мировой рекорд среди 16-ядерных процессоров.

Источник изображения: QuasarZone

Разгон AMD Ryzen 9 9950X проходил поэтапно и на каждом этапе фиксировалась производительность. Так, в стоке Ryzen 9 9950X может набрать в Cinebench R23 около 42 тысяч баллов. Активация PBO и EXPO повысила производительность на 4,7%. С помощью Curve Shaper производительность можно поднять до 8% относительно стока. Прирост 27…32% был получен в результате экстремального разгона с жидким азотом.

AMD официально подтвердила, продажи процессоров за рубежом начнутся 31 июля.



