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Moleculo
AMD подтвердила дату начала продаж Ryzen 9000 и новые функции для разгона
А также сравнила процессоры с конкурирующими решениями.

За рубежом продажи процессоров AMD Ryzen 9000 для настольных ПК стартуют 31 июля, подтверждает AnandTech со ссылкой на официальные промо-материалы AMD. Все четыре анонсированные процессора станут доступны одновременно – это модели X с разблокированными множителями и поддержкой разгона.

Источник изображения: AMD и AnandTech

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Что касается разгона, в AMD Ryzen 9000 реализована новая функция Curve Shaper, которую специалисты охарактеризовали как расширенную версию Curve Optimizer. С её помощью кривые напряжения можно точно настраивать в 15 различных диапазонах частот и температур, например, снижать напряжение в диапазонах с большей стабильностью и повышать в диапазонах с меньшей стабильностью.

Источник изображения: AMD и AnandTech

Сравнивая новые процессоры с конкурентами из серии Intel Core 14-го поколения компания AMD заявляет о преимуществе в довольно широком диапазоне, в некоторых рабочих нагрузках оно может быть небольшим, а в некоторых очень существенным.

Источник изображения: AMD и AnandTech

Так, 12-ядерный 24-поточный AMD Ryzen 9 9900X демонстрирует скромное 2-прцоентное преимущество над 24-ядерным 32-поточным Intel Core i9-14900K в бенчмарке UL Procyon Office, но в Blender преимущество уже достигает 16%, а в Handbrake – 41%! Как полагают в AnandTech, огромное преимущество в Handbrake обусловлено поддержкой инструкций AVX-512. В играх ситуация похожая, минимальное преимущество в Borderlands 3 составляет 4%, а максимальное, 31%, в Horizon Zero Dawn.

Источник изображения: AMD и AnandTech

Источник изображения: AMD и AnandTech

AMD Ryzen 7 9700X (8/16) быстрее Intel Core i7-14700K (20/28) на 4…42% в рабочих задачах и на 4…31% в играх; AMD Ryzen 5 9600X (6/12) быстрее Intel Core i5-14600K (14/20) на 8…94% в рабочих задачах и на 5…29% в играх.

Источник изображения: AMD и AnandTech

Как утверждается, инженерам AMD удалось уменьшить общее тепловое сопротивление процессоров на 15% и снизить рабочие температуры на 7 градусов по Цельсию, в сравнении с процессорами Ryzen 7000 при работе на одинаковом TDP. За исключением флагманского AMD Ryzen 9 9950X, TDP на всех моделях снизился по сравнению с предыдущим поколением.

#amd #amd ryzen 9000
Источник: anandtech.com
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