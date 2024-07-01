С новыми материнскими платами можно будет добиться высоких скоростей при разгоне.

В Wccftech продолжают делиться информацией из своих источников о настольных процессорах AMD Ryzen 9000. На этот раз специалисты ресурса рассказали об улучшениях встроенного контроллера памяти новых процессоров, их энергопотреблении и нагреве.

Источник изображения: Pedro Henrique Santos, Unsplash

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Как сообщается, встроенный контроллер памяти процессоров AMD Ryzen 9000 аналогичен таковому в процессорах Ryzen 7000, однако за счёт ряда улучшений можно рассчитывать на более высокие скорости. Так, в режиме с делителем 1:1 новые процессоры смогут работать с памятью DDR5-6400, тем не менее, оптимальным вариантом по-прежнему считается хорошая память DDR5-6000 с низкими задержками. По умолчанию процессоры будут поддерживать память DDR5-5600.

Также улучшения в контроллере памяти позволят достичь высоких скоростей памяти с делителем 1:2 и новыми материнскими платами X870E и X870. Подавляющее большинство материнских плат на базе этих чипсетов смогут работать с четырьмя модулями DDR5-8000, при половинном делителе, как уже отмечалось. С двумя модулями можно попытаться достичь скорости 9000 МТ/с. Если повезёт, на флагманских платах с отборной памятью можно достичь и более высоких скоростей, компенсируя тем самым возросшие задержки из-за перехода к делителю 1:2.

Что касается энергопотребления и нагрева, в Wccftech утверждают, что по умолчанию процессоры AMD Ryzen 9000 будут работать без включённого PBO. Тестирование инженерного образца 16-ядерного Ryzen 9 9950X в Cinebench R23 показало, что при энергопотреблении до 190 Вт процессор показывает производительность на уровне Intel Core i9-14900KS с энергопотреблением 300 Вт и более. Температура процессора AMD при этом держится около 80 градусов по Цельсию, а у процессора Intel доходит до 100 градусов. При включении PBO напряжение и энергопотребление процессора AMD значительно возрастают, пишет Wccftech, уточняя лишь, что температуры в данном случае могут достигать 90…95 градусов по Цельсию.

По слухам, продажи процессоров AMD Ryzen 9000 за рубежом начнутся 31 июля, а цены могут оказаться даже ниже тех, что были установлены для процессоров Ryzen 7000 на старте. В стартовую линейку вошли четыре модели с количеством ядер 6, 8, 12 и 16.