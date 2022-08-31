Синхронный режим для FCLK более не важен.

Участникам сообщества удалось выяснить на сервере r/AMD в Discord (прим. сервер сабреддита r/AMD) подробности о режимах работы оперативной памяти, встроенного контроллера памяти процессоров AMD Ryzen 7000 и шины Infinity Fabric — на вопросы ответил глава отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock). В новых процессорах всё работает немного по-другому и приоритеты изменились, специалист отмечает, что теперь не важно, совпадает ли частота шины Infinity Fabric (FCLK) и частота контроллера памяти (UCLK), но обо всём по порядку.

Для FCLK более не важен режим 1:1:1 FCLK:UCLK:MCLK.

Пример. С модулями DDR5-5200 частотная формула работы шины IF, контроллера и памяти будет следующей: 1733:2600:2600.

Источник: r/AMD в Discord

Правило разгона FCLK «до предела», которого многие придерживались на AM4, тоже более не является приоритетным.

Лучших результатов можно добиться, установив автоматический выбор FCLK и разгоняя память с соблюдением соотношения 1:1 для UCLK:MCLK, частота FCLK будет подбираться автоматически для каждой конкретной скорости памяти.

Исключением может являться случай, когда вам достался хороший экземпляр процессора, способный работать с частотой FCLK более 2000 МГц, как отмечается, некоторые образцы процессоров могли работать на частоте 2200 МГц.

Источник: r/AMD в Discord

DDR5-6000 является оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 7000, под оптимальным понимается наилучшее сочетание цены, стабильности, производительности, доступности и стоимости. В данном случае частота FCLK должна достигнуть 2000 МГц в авторежиме.

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Дискуссия на сервере Discord продолжается и появляются новые уточнения, так что после публикации могут выясниться дополнительные подробности. Также стоит отметить, что сегодня появилось объяснение, как профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO смогут одновременно присутствовать на одном модуле памяти.