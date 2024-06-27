Обновления получают все платы: X670E, X670, B650 и A620.

MSI сообщила о выпуске обновлённых BIOS для всего ассортимента материнских плат AMD AM5: решений, построенных на базе чипсетов X670E, X670, B650 и A620. В новых BIOS, основанных на прошивке AGESA Combo PI-1.2.0.0, устранили различные ошибки и внесли улучшения для будущих процессоров AMD Ryzen 9000, а также видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии, включая RTX 4070 и 4060, с которыми ранее могли наблюдаться различные проблемы, выражающиеся в нестабильности. Также обновления содержат изменения и исправления, в целом повышающие эффективность работы систем, улучшающие разгон.

Источник изображения: MSI

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Начало продаж процессоров AMD Ryzen 9000 запланировано на июль, AMD также анонсировала обновлённые чипсеты 800 серии и новые материнские платы на их основе, однако точные сроки появления новых плат названы не были. По слухам, материнские платы 800 серии появятся позже, возможно, в сентябре. Каких-либо весомых преимуществ специалисты в них не узрели, новые флагманские платы X870 по умолчанию должны поддерживать Wi-Fi 7 и USB4, ожидаются некоторые конструктивные улучшения, способствующие разгону оперативной памяти.