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Moleculo
Менеджер AMD подтвердил, что Ryzen 7 7800X3D в играх быстрее Ryzen 7 9700X
Пока не выйдут новые X3D модели, текущие остаются лучшим выбором для игр.

Официально: AMD Ryzen 7 7800X3D в играх будет быстрее Ryzen 7 9700X. Дон Валигроски (Don Waligroski), старший менеджер по техническому маркетингу AMD, рассказал об этом журналистам Tom’s Hardware на выставке Computex 2024, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Специалист дал понять, что преимущество будет меньше, чем при сравнении процессоров с 3D V-Cache без него в рамках одной серии, тем не менее, 7800X3D останется лучшим выбором для игр, пока AMD не выпустит новые процессоры с 3D V-Cache. По слухам, это может произойти в скором времени после старта продаж обычных моделей, теперь понятно, почему.

«Он самый быстрый в играх? В наших тестах он быстрее конкурентов. X3D по-прежнему является царём горы, но с гораздо меньшим отрывом, чем обычно между X3D и не-X3D. Так что 7800X3D, да, будет быстрее, чем 9700X, но, возможно, не настолько, насколько вы ожидаете», — Дон Валигроски, AMD.

На данный момент анонсировано четыре новых процессора AMD Ryzen 9000 для сокета AM5, старт продаж в июле, но AMD пока не озвучила цены. Ранее Дон Валигроски упомянул, что в предстоящей серии 9000X3D ожидается ряд «крутых» нововведений.

#amd #процессоры #amd ryzen 9000 #amd ryzen 7000x3d #amd ryzen 9000x3d
Источник: tomshardware.com
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Господа комментаторы вы читать вообще умеет? Написано же "формальный выход" погуглите хотя бы что это слово означает
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