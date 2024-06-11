Официально: AMD Ryzen 7 7800X3D в играх будет быстрее Ryzen 7 9700X. Дон Валигроски (Don Waligroski), старший менеджер по техническому маркетингу AMD, рассказал об этом журналистам Tom’s Hardware на выставке Computex 2024, передаёт VideoCardz.
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Специалист дал понять, что преимущество будет меньше, чем при сравнении процессоров с 3D V-Cache без него в рамках одной серии, тем не менее, 7800X3D останется лучшим выбором для игр, пока AMD не выпустит новые процессоры с 3D V-Cache. По слухам, это может произойти в скором времени после старта продаж обычных моделей, теперь понятно, почему.
«Он самый быстрый в играх? В наших тестах он быстрее конкурентов. X3D по-прежнему является царём горы, но с гораздо меньшим отрывом, чем обычно между X3D и не-X3D. Так что 7800X3D, да, будет быстрее, чем 9700X, но, возможно, не настолько, насколько вы ожидаете», — Дон Валигроски, AMD.
На данный момент анонсировано четыре новых процессора AMD Ryzen 9000 для сокета AM5, старт продаж в июле, но AMD пока не озвучила цены. Ранее Дон Валигроски упомянул, что в предстоящей серии 9000X3D ожидается ряд «крутых» нововведений.