Пока никто не знает, станут ли все эти модели основой для будущих продуктов, ноутбуков и мини-ПК.

Компании Qualcomm официально представила четыре процессора Snapdragon X для персональных компьютеров, три из которых более производительные 12-ядерные модели X Elite и одна 10-ядерная X Plus классом пониже. Однако энтузиасты неоднократно находили признаки существования и других моделей.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Неизвестно, будут ли они использоваться в будущих продуктах, например, один из неанонсированных процессоров, модель X Elite (X1E-00-IDE), стала основой комплекта для разработки в виде настольного мини-ПК. Помимо пяти этих процессоров в драйверах интегрированной графики Adreno нашли ещё пять неанонсированных моделей, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz

Из этих пяти процессоров четыре модели 10-ядерные Snapdragon X Plus и одна — 12-ядерный X Elite. Т.е. в списке присутствует по пять процессоров X Elite и X Plus. Как уже было отмечено, никто не знает, станут ли все эти модели основой для будущих продуктов, ноутбуков и мини-ПК. Что касается предполагаемых характеристик, скорее всего, основное отличие заключается в рабочих частотах процессорных ядер и графики, настройке TDP.