Используется нестандартная версия X Elite с более высокой пиковой частотой и TDP, повышенным до 80 Вт.

Qualcomm выпустила новый комплект разработчика на базе специальной версии 12-ядерного процессора Snapdragon X Elite. Технически устройство является мини-ПК, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Qualcomm

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Процессор в комплекте разработчика имеет обозначение X1E-00-IDE, которое не встречалось ни в одном анонсированном ноутбуке. Базовая частота ядер этого варианта аналогична той, что установлена в рыночной версии Snapdragon X Elite, а вот пиковая больше. Сообщается, что при нагрузке на два ядра пиковая частота достигает 4,3 ГГц — это на 100 МГц выше, чем у X Elite. Также версия чипа в комплекте для разработчиков работает на повышенном TDP до 80 Вт.

Источник изображения: Qualcomm

Комплект имеет набор разнообразных портов, включая три порта USB4 Type-C, два порта USB 3.2 Type-A, порт HDMI, Ethernet и аудиоразъём 3,5 мм. Он также оснащён сетевой картой с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Все это «упаковано» в компактный корпус с размерами 199×175×35 мм. Утверждается, что пользователи смогут подключить до трёх дисплеев с разрешением 4K.

Этот продукт был выпущен компанией Qualcomm и в первую очередь ориентирован на разработчиков. Однако, как утверждает VideoCardz, приобрести его смогут и обычные пользователи. За рубежом система стоит 899 долларов.