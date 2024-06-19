Это не первопричина проблем со стабильностью, которые компания расследует уже некоторое время.

Производители материнских плат должны выпустить до 19 июля обновлённые BIOS с патчем микрокода для исправления ошибки в работе технологии Intel eTVB на флагманских процессорах Core 13- и 14-го поколений, о котором сообщалось ранее, передаёт VideoCardz со ссылкой на BenchLife и форумы Intel Community.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Ошибка в работе eTVB была выявлена в ходе расследования, начатого Intel после роста сообщений о проблемах со стабильностью флагманских процессоров последних поколений. В компании ранее объяснили, что ошибка eTVB не является корнем описываемых проблем. Первопричина до сих пор не раскрыта публично (и, вероятно, не найдена). Тем не менее, как ожидается, с новым патчем процессоры будут работать стабильнее.

Источник изображения: Intel, Intel Community

Владельцам флагманских процессоров Intel, сталкивающимся с проблемами, рекомендуют проверить настройки питания в BIOS материнской платы и установить все значения в соответствии со стандартными спецификациями. В данном случае можно руководствоваться официальной документацией Intel или таблицами, опубликованными компанией в ходе расследования, но, пожалуй, проще всего обновить BIOS материнской платы — все крупные производители плат уже должны были выпустить обновления, встроив в прошивку профили с базовыми настройками Intel, которые устанавливаются по умолчанию или активируются в пару кликов.