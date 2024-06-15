Это не является первопричиной проблемы с нестабильностью флагманских разблокированных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения.

Похоже, первопричина нестабильности флагманских разблокированных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения до сих пор не определена. Intel занялась проблемой после увеличения количества сообщений об ошибках в различных играх и программах. На одном из этапов расследования компания обязала производителей материнских плат добавить в BIOS профили с рекомендуемыми настройками питания процессора, чтобы исключить ошибки из-за чрезмерно завышенной мощности и других параметров. С тех пор проблема в СМИ практически не освещалась, не было новостей и об итогах расследования, которое должно было завершиться в мае.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Видимо, в Intel продолжают изучать проблему и вносить коррективы в работу платформы. Так, в Tom’s Hardware сообщают, что Intel выпустит патч микрокода для исправления ошибки в работе технологии eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost), которая обеспечивает дополнительное повышение частот процессора при соблюдении ряда условий, в частности, если температура процессора достаточно далека от лимита. Согласно заявлению Intel, это не является первопричиной проблем со стабильностью, вопреки утверждениям некоторых блогеров и ресурсов.

«Вопреки недавним сообщениям средств массовой информации, Intel не подтвердила первопричину и продолжает вместе со своими партнёрами расследовать сообщения пользователей о проблемах нестабильности в разблокированных процессорах Intel Core 13-го и 14-го поколения (K/KF/KS) для настольных ПК», — заявили в Intel.