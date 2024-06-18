Если это правда, встроенная графика Radeon стала намного лучше.

Китайская компания GPD анонсировала «DUO OLED» на выставке Computex в начале этого месяца. Это новый ноутбук с двумя полноценными 13,3-дюймовыми экранами AMOLED. Ранее сообщалось, что Duo будет оснащаться процессорами вплоть до AMD Ryzen 7 8840U, однако теперь компания подтвердила в китайских социальных сетях изменение конфигураций, взяв за основу более производительный APU Ryzen AI 9 HX 370, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GPD, @softwincn в X (заблокирована в РФ)

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Этот APU, представленный AMD на выставке Computex, является флагманским процессором Strix Point с 12 ядрами Zen5/Zen5c и графикой Radeon 890M — новым решением на основе 16 вычислительных блоков RDNA3+.

AMD не поделилась подробностями о производительности графики, они должны быть опубликованы в следующем месяце по мере приближения к дате запуска, которая также пока не подтверждена. Тем не менее, производители ноутбуков, продвигая свои новые решения на базе этих процессоров, раскрывают некоторые интересные детали.

Источник изображения: GPD, VideoCardz

Так, GPD подтверждает, что Ryzen AI 9 HX 370 будет соответствовать настольному Ryzen 9 7950X в одноядерных тестах Cinebench 2024 и превзойдёт его в многоядерном тесте. Что касается графики, компания утверждает, что Radeon 890M на 36% быстрее в играх, чем Radeon 780M. Оценка 4221 балла в TimeSpy на 31% выше, чем у Radeon 780M с TDP 72 Вт, и на 51% выше, чем у Radeon 780M с TDP 54 Вт (таким же, как у 890M).

Если это правда, встроенная графика Radeon стала намного лучше. Согласно приведённой диаграмме, 890M даже быстрее RTX 2050 для ноутбуков и близка к RTX 3050 с TDP 50 Вт.

Источник изображения: GPD, VideoCardz

Компания отмечает, что повышение графической производительности обусловлено не только архитектурными изменениями и большим количеством исполнительных блоков, но и более быстрой памятью LPDDR5-7500. В GPD не рассказали, когда будет выпущен DUO OLED.