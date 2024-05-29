GPD DUO — настоящий ноутбук с двумя полноразмерными OLED-мониторами.

Компания GPD рассказала про свой «первый в мире ноутбук с двумя экранами» GPD DUO. Это утверждение может сбить с толку, поскольку подобные устройства уже встречались ранее, однако в отличие от гибридных устройств 2-в-1, которые оснащены двумя сенсорными экранами и дополнительной клавиатурой, GPD DUO представляет собой настоящий ноутбук с двумя экранами и постоянно подключённой клавиатурой, пишет VideoCardz.

Источник изображения: GPD, @softwincn в X (заблокирована в РФ)

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«GPD DUO оснащён двумя 13,3-дюймовыми OLED-экранами, в которых используются оригинальные панели AM-OLED от Samsung. В сложенном виде размеры устройства совпадают с листом бумаги формата А4, а когда оба экрана полностью выдвинуты — 18 дюймов. Экран поддерживает 10-точечное касание, 4096 уровней чувствительности к нажатию стилуса, протокол MPP и совместим со стилусом Surface Pen!», — сообщает GPD в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Основание ноутбука GPD DUO служит противовесом для поддержки конструкции с двумя экранами. Второй экран складывается за основным экраном, позволяя устройству работать как планшет или отображать контент для презентаций, одновременно показывая заметки на основном экране. Такая конструкция делает его универсальным помощником для работы в дороге, при условии, что основание достаточно тяжёлое, чтобы предотвратить раскачивание экрана.

Согласно анонсу, оба экрана имеют размер 13,3 дюйма и используют технологию OLED (Samsung AMOLED). Компания GPD не раскрыла точное аппаратное обеспечение этого ноутбука, но он продаётся как «ПК с искусственным интеллектом», а значит оснащается процессором со встроенным NPU. Это могут быть процессоры из серий Intel Core Ultra 100 или 200, AMD Ryzen 7000, 8000 или будущей Ryzen AI 300, возможно, это процессор из серии Qualcomm Snapdragon X — неизвестно. Стоит отметить, что ноутбук оснащён портами Ethernet и OCuLink.

Ожидается, что более подробная информация появится на следующей неделе.