Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
GPD представляет ноутбук с двумя 13,3-дюймовыми экранами Samsung AMOLED
GPD DUO — настоящий ноутбук с двумя полноразмерными OLED-мониторами.

Компания GPD рассказала про свой «первый в мире ноутбук с двумя экранами» GPD DUO. Это утверждение может сбить с толку, поскольку подобные устройства уже встречались ранее, однако в отличие от гибридных устройств 2-в-1, которые оснащены двумя сенсорными экранами и дополнительной клавиатурой, GPD DUO представляет собой настоящий ноутбук с двумя экранами и постоянно подключённой клавиатурой, пишет VideoCardz.

Источник изображения: GPD, @softwincn в X (заблокирована в РФ)

реклама

«GPD DUO оснащён двумя 13,3-дюймовыми OLED-экранами, в которых используются оригинальные панели AM-OLED от Samsung. В сложенном виде размеры устройства совпадают с листом бумаги формата А4, а когда оба экрана полностью выдвинуты — 18 дюймов. Экран поддерживает 10-точечное касание, 4096 уровней чувствительности к нажатию стилуса, протокол MPP и совместим со стилусом Surface Pen!», — сообщает GPD в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Основание ноутбука GPD DUO служит противовесом для поддержки конструкции с двумя экранами. Второй экран складывается за основным экраном, позволяя устройству работать как планшет или отображать контент для презентаций, одновременно показывая заметки на основном экране. Такая конструкция делает его универсальным помощником для работы в дороге, при условии, что основание достаточно тяжёлое, чтобы предотвратить раскачивание экрана.

Согласно анонсу, оба экрана имеют размер 13,3 дюйма и используют технологию OLED (Samsung AMOLED). Компания GPD не раскрыла точное аппаратное обеспечение этого ноутбука, но он продаётся как «ПК с искусственным интеллектом», а значит оснащается процессором со встроенным NPU. Это могут быть процессоры из серий Intel Core Ultra 100 или 200, AMD Ryzen 7000, 8000 или будущей Ryzen AI 300, возможно, это процессор из серии Qualcomm Snapdragon X — неизвестно. Стоит отметить, что ноутбук оснащён портами Ethernet и OCuLink.

Ожидается, что более подробная информация появится на следующей неделе.

#ноутбуки #gpd
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
GPD готовит первый в мире ноутбук с двойным OLED-экраном
ADATA представляет игровую консоль XPG NIA, ИИ-ноутбук с памятью 96 ГБ и память LPCAMM2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
6
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
3
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
3
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
2
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
2
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
6
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
14
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
1
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
1
Аналитики рассказали, сколько зарабатывают майнеры в РФ и где располагаются наиболее крупные фермы
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
1
Samsung Galaxy Watch X будут представлены в конце июня с лучшим временем автономной работы
+
Электрокары из-за усиленного износа шин на 30% больше загрязняют воздух, чем автомобили с ДВС
+
Стали известны ключевые особенности системы камер флагманского Samsung Galaxy S25 Ultra
1

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
34
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
61
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
7
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
60
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
5
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
7
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
2
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
4
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
5

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
14:37
От такой новости где-то загрустила одна Грета Тунберг...
Свежий прогноз Минэнерго США показывает, что нефть, газ и уголь будут востребованы ещё много лет
Чато --- Бот
14:36
К вопросу о поставках каклам: "...Добрый день, дорогие друзья. Хохлы такие всю последнюю неделю сидят с карандашами и блокнотами: «Так, США сказали, что их оружием нельзя по России бить, но они пока т...
Швеция заморозила поставку истребителей Gripen Украине, но передаст самолёты ДРЛО и другую технику
Paul Dein
14:35
Вот как раз ось без систем безопасности геймерам и нужна. Толку от них никакого, от вирусняка не защищают от совсем. Только лишний гемор с тем, что каждый раз нужно в настройки залазить и отключать, ч...
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
Александр
14:33
Брехня! Они давно разрешили. С их крабов Белгородскую область сначала СВО обстреливают.
Польша разрешила Украине бить по РФ своим оружием
owzod
14:28
Пзд, никчемный проц + вк у которой чип не тащит 20 Гб - что курим?)
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
Archimedes
14:27
Эти жлобы сами отказались от моих денег, заблокировав мой аккаунт. Ну, не хотят денег - ну и ладно.
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Paul Dein
14:17
Да Байден Украину даже на карте не найдет. Зачем ему ехать на этот саммит, только свою страну позорить. Пошлют в место него какого нибудь министра талерастических дел, что бы он там Зеленскому свой сн...
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
Za9c
14:16
Примерно так и было, приехал к челу на квартиру и увидел задротское место его:) Парню деньги нужны были, чуть ли не со слезами видяху продавал
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Александр Непогодин
14:16
при рендере видеофаила 4к видна разница. Не упирается в сатовские 600мб
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
Игорь Быков
14:16
Ни разу не менял регион, не залезал ни в какие схемы. Да и в стиме это не особо надо, если игра не продается в регионе, можно ключик найти. Ну а для остального есть мастер кард... тьфу, торрент.
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем