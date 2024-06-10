Отметив, что для подобного устройства важна возможность локального запуска игр.

Вскоре после мероприятия Xbox Showcase, на котором среди прочего были анонсированы новые версии консолей Xbox Series X|S, глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) дал интервью журналистам ресурса IGN, которые, в частности, задали специалисту несколько вопросов о возможном появлении портативного игрового компьютера Xbox. Спенсер не подтвердил и не опроверг факт разработки игрового КПК. Пожалуй, самый значимый его комментарий по этому вопросу: «Я думаю, что у нас должен быть и портативный компьютер».

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash

реклама

В The Verge считают это весомым намёком на разработку портативного Xbox. Фил Спенсер является поклонником устройств подобного формата и уже несколько месяцев намекает на возможность появления фирменного портативного компьютера. Руководитель Xbox подчеркнул, что возможность играть локально на таком устройстве очень важна. Вероятно, это означает, что что бы ни разрабатывали в Xbox, это не будет устройством для потоковой передачи, таким как PlayStation Portal от Sony, пишет VideoCardz. PlayStation Portal — это портативный компьютер, который подключается к PS5 для трансляции игрового процесса.