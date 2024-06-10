Когда новые видеокарты AMD появятся, пока непонятно.

Изменения, которые инженеры AMD подготавливают для Linux, указывают на активную подготовку к будущим видеокартам на базе архитектуры RDNA 4, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix. Помимо внедрения поддержки графических решений семейства GFX12 (RDNA 4) и различных новых «движков» в драйверы AMDGPU и AMDKFD, сообщается об оптимизациях для APU, включая новые Ryzen AI 300 с графикой RDNA 3.5: улучшена работа с памятью, включая «непрерывное распределение vRAM».

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Также в патчах внедряется поддержка будущих APU Strix Halo и Krackan Point. По слухам, к первому семейству относятся мощные чиплетные APU элитного уровня с производительной интегрированной графикой (до 16 ядер Zen 5, до 40 CU графики), а ко второму — премиальные 8-ядерные APU мощностью до 45 Вт.

Источник изображения: Wccftech, ROCm

Специалисты полагают, что AMD стремится реализовать в Linux полную поддержку будущей серии видеокарт к моменту её запуска. Но вот когда это произойдёт, неизвестно. Ходят слухи, что в этом году видеокарты RDNA 4 всё-таки не появятся.