Планы компании остаются в силе.

Планы Silicon Motion выпустить к концу года флагманский контроллер SM2508 для потребительских PCIe Gen5 твердотельных накопителей остаются в силе, сообщает Tom’s Hardware.

Характеристики контроллера стали известны ещё в прошлом году и, похоже, с тех пор не изменились: контроллер основан на четырёх ядрах Arm Cortex-R8 и одном Cortex-M0, имеет восемь каналов NAND (скорость интерфейса до 3600 МТ/с на каждом) и производится по техпроцессу TSMC N6. Энергопотребление контроллера под нагрузкой достигает 3,5 Вт, а построенного на его основе типового накопителя — 7 Вт.

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Источник изображения: Tom's Hardware

Накопители с контроллером Silicon Motion SM2508 на последовательных операциях могут показывать скорости до 14,5 и 14 ГБ/с (чтение и запись соответственно). На произвольных операциях пиковая производительность оценивается показателем 2,5 миллиона операций ввода-вывода в секунду. Энергопотребление и производительность на произвольных операциях в числе основных преимуществ контроллера над конкурирующими решениями, присутствующими сейчас на рынке.

В настоящее Silicon Motion совместно с партнёрами дорабатывает прошивку контроллера и проверяют его работу с различными типами памяти.