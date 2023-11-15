Спецификации контроллера немного улучшились за прошедшее время.

Компания Silicon Motion на конференции Memory Trend Summit 2024 рассказала подробнее о своём новом флагманском контроллере SM2508 для потребительских твердотельных накопителей PCIe Gen 5, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome. Как ожидается, SM2508 станет конкурентом Phison E26 в скоростных SSD нового поколения. За прошедшее время спецификации контроллера Silicon Motion стали чуть лучше, теперь компания заявляет скорости до 14,5 ГБ/с (ранее говорилось о 14 ГБ/с) на операциях последовательного чтения и 14 ГБ/с на операциях последовательной записи. Производительность на случайных операциях по-прежнему достигает 2,5 млн операций ввода-вывода в секунду.

У Silicon Motion SM2508 есть несколько явных преимуществ над Phison E26. Во-первых, контроллер поддерживает 8-канальную DRAM со скоростью 3600 МТ/с, в то время как решение конкурента поддерживает память со скоростью 2400 МТ/с. Во-вторых, энергопотребление SM2508 составляет 3,5 Вт против 5 Вт у Phison E26. Меньшее энергопотребление вселяет надежду на появление быстрых накопителей нового поколения с меньшими системами охлаждения, текущие модели ощутимо нагреваются под нагрузкой, поэтому некоторые производители уже ставят по два вентилятора на них.

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Контроллер Silicon Motion SM2508 оснащен процессором с четырьмя ядрами Arm Cortex-R8, работающими на частоте 1,25 ГГц, и одним ядром Cortex-M0. Производится решение на базе нового 6-нм техпроцесса EUV от TSMC и поддерживает флэш-память 3D TLC и QLC.

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Флагманские накопители на базе Silicon Motion SM2508 и накопители массового сегмента на базе SM2504XT ожидаются в следующем году, темпы внедрения новых накопителей должны ускориться к 2025 году.