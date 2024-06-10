А вот в CPU-Z преимущество не очень большое.

Пропускная способность кэшей 1-го и 2-го уровней в процессорах AMD Ryzen 9000 значительно вырастет, если верить результатам тестирования инженерного образца Ryzen 5 9600 в AIDA64 Cache & Memory Benchmark, сообщает Wccftech. Образец тестировался на материнской плате AMD B650 с двухканальной памятью DDR5-6200 (28-36-36-30 CR1).

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Согласно сравнительным данным, приведённым специалистами ресурса, показатели пропускной способности новинки до 85% выше, по сравнению с таковыми у Ryzen 5 7600X. Внимание обращается на одинаковую частоту работы контроллера памяти и оперативной памяти 3000 МГц. Вероятно, контроллер памяти новых процессоров существенно доработали.

Источник изображения: Wccftech, @9550pro в X (заблокирована в РФ)

Процессор также был протестирован в CPU-Z, результаты: одноядерный 775,9 баллов, многоядерный 6201,3 балла. В данном случае преимущество относительно Ryzen 5 7600X небольшое, около 5%. Образец работал на базовой частоте 3,9 ГГц с повышением до 5,4 ГГц, в то время как Ryzen 5 7600X настроен на работу при частотах 4,7…5,3 ГГц.

Старт продаж первых процессоров AMD Ryzen 9000 ожидается уже в июле. Ранее появились новости, что материнские платы AMD 800 серии не появятся одновременно с новыми процессорами, а X3D варианты находятся в разработке и предложат ряд значимых улучшений.