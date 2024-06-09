Сроки выхода пока не раскрываются.

Донни Валигорски (Donny Waligorski), старший менеджер по техническому маркетингу AMD, подтвердил в интервью PC Gamer подготовку новых 3D V-Cache процессоров, сообщает VideoCardz. Возможности будущих X3D процессоров будут улучшены, они получат ряд впечатляющих нововведений, отметил специалист.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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«Нам есть что рассказать о X3D. Самое главное, мы не останавливаемся на достигнутом. Мы совершенствуем возможности X3D, это правда будет интересно, я с нетерпением жду возможности поговорить с вами об этом … Это не просто “эй, мы добавили X3D в чип”. Мы активно работаем над действительно крутыми новшествами, чтобы сделать его ещё лучше».

На данный момент в компании не готовы делиться подробностями о технических особенностях новых 3D V-Cache моделей, однако не исключено, что это произойдёт вскорости после выхода настольных процессоров Intel Core Ultra 200 конкурента. AMD выпустит первые четыре процессора Ryzen 9000 в июле, Intel же ориентируется на четвёртый квартал со своими Arrow Lake-S.

AMD Ryzen 7 7800X3D — один из самых продаваемых процессоров. Эта 8-ядерная 16-поточная модель популярна среди любителей игр, она не отличается высоким энергопотреблением и может использоваться в бюджетных материнских платах, имеет один кристалл с ядрами и 3D V-Cache, не требуя дополнительного программного обеспечения для планирования потоков. Заинтересует ли геймеров обычный 8-ядерный Ryzen 7 9700X, неизвестно, зависит от производительности и цены, а вот X3D модификация потенциально может стать очередным хитом.