Сообщается, что новинка также предложит ряд возможностей, которые свойственны платам AMD будущей серии.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Ассортимент материнских плат GIGABYTE на базе чипсета AMD B650E в ближайшем будущем пополнится новой моделью. К трём существующим платам присоединится модель B650E AORUS PRO X USB4. Как сообщают в Benchlife, она обладает преимуществами, свойственными платам будущей серии. Авторы ресурса утверждают, что будущие платы AMD выпустят в рамках 800-й серии, а не 700-й, как предполагалось ранее.

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Источник изображения: Benchlife

GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4 предлагает поддержку USB4, оснащается Wi-Fi 7 модулем и рядом эксклюзивных возможностей, включая Sensor Panel Link — разъём, который позволяет подключать специальные панели GIGABYTE для отображения системной информации в режиме реального времени. Плата также оснащается специальными системами фиксации M.2 EZ-Latch Click и EZ-Latch Plus, которые значительно упрощают процесс установки и замены твердотельных накопителей и видеокарт.

Источник изображения: Benchlife

По мнению VideoCardz, одной из самых интересных особенностей платы является усиленный слот PCIe 5x16 с конструкцией Ultra Durable PCIe Armor. Благодаря усилению самого слота и наличию металлической задней панели он должен выдерживать нагрузку до 58 кг. Сообщается, что плату представят на выставке Computex 2024.