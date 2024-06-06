Зато есть большое количество Type-C.

ASRock демонстрирует на выставке Computex широкий ассортимент материнских плат Intel Z890 и AMD X870. Интересно, что Intel запретила своим партнёрам называть эти платы как Z890, хотя на данный момент это кажется очевидным. AMD не была столь строгой и самостоятельно рассказала о новых чипсетах. На стенде ASRock можно найти множество новых плат Z890, включая будущую Taichi Aqua. Ранее компания ASRock объявила о слиянии линейки Aqua с Taichi.

Источник изображений: club386 (отредактировано)

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Aqua — это материнская плата с жидкостным охлаждением секции VRM. Жидкостное охлаждение не является обязательным, но определённо будет полезно при разгоне. Большинству пользователей это не потребуется, и данная конструкция является одной из немногих, использующих такую систему охлаждения. Плата оснащена 33-фазным питанием, имеет два слота PCIe x16, четыре слота DIMM DDR5 и поддерживает до шести M.2, два из которых Gen5. Но, пожалуй, самое удивительное — это десять разъёмов USB Type-C, при этом на плате нет ни одного Type-A, пишет VideoCardz со ссылкой на фото club386.

Конечно, на плате по-прежнему присутствует коннектор для подключения корпусных USB разъёмов, где наверняка будет предусмотрено несколько USB Type-A, но на самой материнской плате их нет. Неясно, будет ли ASRock поставлять в комплекте адаптер Type-C на Type-A, и будет ли это на самом деле необходимо, учитывая, что на данный момент многие современные устройства поставляются с разъёмами Type-C. Однако для подключения старых устройств потребуется адаптера или совместимый USB хаб.