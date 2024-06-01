Новые платы AMD, судя по всему, тоже будут.

ASRock подтвердила, что покажет на Computex 2024 материнские платы AMD и Intel нового поколения. Компания не уточняет какие-либо наименования, но очевидно, что речь идёт о платах Intel 800 серии для сокета LGA 1851 и процессоров Arrow Lake-S, а также платах AMD 800 серии для новых AM5 процессоров, которые, как ожидается, выйдут в рамках серии Ryzen 9000.

Источник изображения: ASRock

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Судя по всему, одно из изображений в новости демонстрирует ряд материнских плат ASRock на базе флагманского чипсета Intel Z890. Тут же компания сообщает о некоторых изменениях в линейках своих продуктов, бренды OC Formula и AQUA присоединяются к Taichi. В частности, на Computex покажут платы Taichi AQUA, Taichi OCF, Taichi и Taichi Lite, видимо, они и представлены на изображении.

Также накануне стало известно, что компания разработала серию видеокарт Radeon RX 7900 WS для создания вычислительных кластеров в рабочих станциях. Эти видеокарты оснащены двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором и разъёмами питания 12V-2x6 — впервые для видеокарт Radeon.

Помимо этого, ASRock планирует привезти на Computex 2024 ассортимент мини-ПК и мониторов Phantom Gaming, включая 32-дюймовый двухрежимный (240 Гц UHD, 480 Гц FHD) OLED монитор PGO32UFS2B и 27-дюймовый IPS монитор PG27FFX2A с частотой обновления 520 Гц.