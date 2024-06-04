Похоже, видеокарта пришлась по душе Дженсену Хуангу.

Похоже, генеральному директору NVIDIA Дженсену Хуангу (Jensen Huang) пришлась по душе ярко зелёная GeForce RTX 4070 SUPER от компании PNY, которая демонстрировалась на выставке Computex 2024. Видеокарта удостоилась автографа Хуанга, как и компактный корпус в той же расцветке (вероятно, Fractal Design Terra), использовавшийся для одной из демонстрационных систем малого форм-фактора, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: TechPowerUp

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Коммерческое название рассматриваемой видеокарты PNY неизвестно, как сообщается, её выпустят в ограниченной серии, насчитывающей 7000 экземпляров. Хотя модель оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором, она не позиционируется только как решение для кластерных вычислительных конфигураций, набирающих популярность в связи с распространением искусственного интеллекта. Компания, похоже, будет продвигать её как игровое решение для компактных сборок малого форм-фактора (SFF).

Источник изображений: NVIDIA

NVIDIA на днях представила программу SFF-Ready Enthusiast GeForce Card и, скорее всего, эта карта выполнена в соответствии с её требованиями, тем не менее, в списке совместимых видеокарт NVIDIA её нет, пишет VideoCardz.