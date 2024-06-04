Похоже, генеральному директору NVIDIA Дженсену Хуангу (Jensen Huang) пришлась по душе ярко зелёная GeForce RTX 4070 SUPER от компании PNY, которая демонстрировалась на выставке Computex 2024. Видеокарта удостоилась автографа Хуанга, как и компактный корпус в той же расцветке (вероятно, Fractal Design Terra), использовавшийся для одной из демонстрационных систем малого форм-фактора, сообщает TechPowerUp.
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Коммерческое название рассматриваемой видеокарты PNY неизвестно, как сообщается, её выпустят в ограниченной серии, насчитывающей 7000 экземпляров. Хотя модель оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором, она не позиционируется только как решение для кластерных вычислительных конфигураций, набирающих популярность в связи с распространением искусственного интеллекта. Компания, похоже, будет продвигать её как игровое решение для компактных сборок малого форм-фактора (SFF).
NVIDIA на днях представила программу SFF-Ready Enthusiast GeForce Card и, скорее всего, эта карта выполнена в соответствии с её требованиями, тем не менее, в списке совместимых видеокарт NVIDIA её нет, пишет VideoCardz.