Набор требований для компьютерных комплектующих, выполнение которых должно гарантировать отличную совместимость с SFF сборками.

NVIDIA официально рассказала о своей новой программе SFF-Ready Enthusiast GeForce Card, которая должна открыть новую эру сборки компактных ПК с игровыми видеокартами GeForce, сообщает Wccftech. NVIDIA работает со своими партнёрами, в число которых входят не только производители видеокарт, но и корпусов, блоков питания и других компонентов, чтобы создать ассортимент оборудования, которое идеально подходит для сборок в малом форм-факторе SFF.

Источник изображения: NVIDIA

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Видеокарты должны иметь размеры 304x155x50 мм и не занимать более 2,5 слотов расширения, чтобы соответствовать новому стандарту. При этом большинство производителей попытаются придерживаться двухслотовых конструкций. Партнёрами NVIDIA, которые собираются предложить подобные видеокарты, являются ASUS, GALAX, GIGABYTE, Inno3D, MSI, PALIT, PNY и ZOTAC.

Источник изображений: NVIDIA

Также NVIDIA работала с несколькими ведущими производителями корпусов для ПК, включая ASUS, Cooler Master, Corsair, Fractal Design, InWin, Lian Li, MSI, NZXT, Phanteks, Silverstone, SUGER и Thermaltake, чтобы их нынешние и будущие корпуса Mini-ITX и SFF соответствовали определённым требованиям. Так, одни из них, зазор не менее 312x154,5x50 мм (2,5 слота) для видеокарты.

NVIDIA не будет специально разрабатывать компактные варианты видеокарт, поскольку это в основном партнёрская программа, однако некоторые модели Founders Edition и так должны соответствовать новым требованиям.

Источник изображения: NVIDIA

Новая инициатива будет стимулировать партнёров к инновациям в области высокопроизводительных видеокарт, которые можно использовать в сочетании с материнскими платами ITX в сборках ПК малого форм-фактора. Это звучит отлично для всего сегмента ПК, считают в Wccftech.



