Это решения с двухслотовой конструкцией и центробежными вентиляторами, специально для рабочих станций.

ASRock анонсировала новые видеокарты Radeon RX 7900 XTX WS и RX 7900 XT WS, оснащённые двухслотовыми системами охлаждения с центробежными вентиляторами и торцевыми разъёмами питания 12V-2x6, сообщает VideoCardz. Новинки предназначены для рабочих станций, где их можно легко объединять в вычислительные кластеры благодаря двухслотовой конструкции.

Источник изображения: ASRock

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ASRock становится первой компанией, которая оснастила видеокарту Radeon разъёмом питания 12V-2x6, также кулеры с центробежным вентилятором не встречались на потребительских моделях Radeon RX 7900. Хотя компания отмечает применение в системе охлаждения испарительной камеры, не исключено, что мощность видеокарт снизят для меньшего тепловыделения.

Это интересный манёвр со стороны ASRock, который компания объясняет подготовкой к наступлению эры искусственного интеллекта. Неизвестно, последуют ли остальные производители этому примеру и станут оснащать видеокарты Radeon разъёмами питания 12V-2x6. Флагманским моделям AMD текущей серии достаточно трёх 8-контактный разъёмов питания, TBP эталонных моделей RX 7900 XTX составляет 355 Вт.