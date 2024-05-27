Чтобы не уступать Intel в цифрах.

Если верить слухам, компания AMD пересматривает обозначения ряда своих потребительских продуктов, чтобы не уступать конкуренту в цифрах.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Ранее сообщалось, что будущее семейство процессоров Strix Point планировалось к выпуску в рамках серии под названием Ryzen AI 100, но затем серию переименовали в Ryzen AI 300. Теперь же сообщается, что новые материнские платы для платформы AM5 выйдут не в рамках 700-й серии, а в рамках 800-й, пишет VideoCardz со ссылкой на ресурс Benchlife. Новая серия материнских плат Intel для настольных ПК также ожидается под номером 800.

Что интересно, в Benchlife сообщают, что производители материнских плат могут выпустить новинки и в рамках 600-й серии, наделив их преимуществами новых плат. Одной из таких плат является GIGABYTE B650E AORUS PRO X USB4, которую специалисты ресурса уже смогли заполучить для написания обзора.

Ожидается, что новые настольные процессоры AMD будут работать с платами 600 серии — производители уже выпускают обновлённые BIOS для реализации совместимости.