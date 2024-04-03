Возможно, до анонса остаётся несколько месяцев.

В недавних обновлениях BIOS, выпущенных компанией ASUS для материнских плат ROG Crosshair и ROG Strix на базе чипсета AMD X670E, используется прошивка AGESA 1.1.7.0, в которой положено начало внедрению поддержки будущих процессоров на базе архитектуры Zen 5, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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Обновлённая прошивка именуется 1170-FireRange-Pi, при этом Fire Range также известно, как кодовое название семейства мобильных процессоров Zen 5, полученных из настольных Granite Ridge путём «пересадки» в корпус BGA. Энтузиасты обнаружили, что в обновлении реализуется поддержка процессоров Granite Ridge с идентификаторами CPUID 00B40Fxx, пишет ресурс со ссылкой на таблицу AM5 SMU от участника форума HardwareLuxx под псевдонимом Reous.

Примечательно, что обновления прошивки с поддержкой настольных APU AMD Ryzen 8000G стали появляться за пять месяцев до их выхода. Возможно, на этот раз обновление является индикатором скорой презентации серии Ryzen 9000, AMD как раз планирует выступить на выставке Computex 2024, которая пройдёт в начале июня, т.е. примерно через три месяца. Возможно, для полноценной презентации рановато, но есть вероятность, что новая серия процессоров будет анонсирована на данном мероприятии.