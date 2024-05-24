Чтобы не уступать Intel в цифрах.

По информации китайского инсайдера Golden Pig, компания AMD снова изменила схему именования будущих процессоров Strix Point, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Ранее стало известно, что AMD уходит от привычных наименований наподобие Ryzen 9 8940HS и будет использовать новую схему — одним из новых процессоров должен был стать Ryzen AI 9 HX 170. Неизвестно, все ли будущие семейства будут переименованы или только Strix Point, которые отличаются наличием производительных нейронных блоков NPU (видимо, поэтому компания акцентирует внимание на AI в наименовании моделей).

Источник изображения: Golden Pig (кит. 金猪升级包), bilibili (машинный перевод)

Так вот, теперь инсайдер сообщает, что номер серии было решено изменить — начать не с серии 100, а с серии 300. Причина якобы в маркетинге, номер серии 100 может невыгодно смотреться на фоне конкурента в лице Intel, который выпустит в скором времени серию процессоров под номером 200. Таким образом упомянутый выше AMD Ryzen AI 9 HX 170 теперь должен превратиться в Ryzen AI 9 HX 370.

Ранее инсайдеры сообщали, что серия будет не только переименована, AMD уходит от разделения процессоров по классам мощности HX, HS, U и т.д. Как видно, индекс HX в названии пока присутствует, но смысл в нём будет заложен другой. Какой, пока не уточняется.