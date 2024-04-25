Говорят, семейство процессоров следующего поколения выйдет «в ближайшее время».

ASRock и Biostar следом за ASUS, MSI и GIGABYTE объявили о выпуске новых BIOS для поддержки процессоров AMD следующего поколения на материнских платах AMD AM5 600 серии, сообщает Wccftech. Как и GIGABYTE, компания ASRock подтверждает, что новая серия настольных процессоров получила 9000-й номер. Biostar номер серии не упоминает, зато сообщает, что семейство процессоров следующего поколения выйдет «в ближайшее время». Это может подтверждать слухи о презентации на выставке Computex 2024 в июне.

Источник изображения: Unervi González, Unsplash

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Все новые BIOS основаны на прошивке AGESA 1.1.7.0 Patch A, некоторые из производителей отмечают, что эти BIOS обеспечивают предварительную поддержку для запуска систем с новыми процессорами. Тем не менее, размер файлов BIOS увеличился практически на 1,5 мегабайта, что указывает на добавление больших фрагментов кода для поддержки новых процессоров.

Настольные процессоры серии AMD Ryzen 9000 будут основаны на архитектуре Zen5, которая, по прогнозам, является значительным улучшением, по сравнению с предыдущими поколениями Zen. Ожидается, что новая серия предложит то же количество ядер, что и предыдущая.