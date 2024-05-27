По слухам, компания готовится представить свой чип для нового класса компьютеров с искусственным интеллектом.

Появились первые предположения, какой процессор NVIDIA может готовить для потребительских компьютеров с искусственным интеллектом. Так, блогер и инсайдер @XpeaGPU в социальной сети X (заблокирована в РФ) высказал мнение, что компания может создать однокристальную систему с процессорными ядрами Arm Cortex-X5, интегрированной графикой Blackwell и LPDDR6 памятью в одном корпусе, передаёт VideoCardz. Чип могут производить по технологии TSMC N3P. Официально архитектура ядер Arm Cortex-X5 ещё не представлена, как и окончательные спецификации LPDDR6, но это может произойти в этом году. На прошлой неделе стали известны некоторые предварительные спецификации, рассматриваемые для следующих поколений оперативной памяти.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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В последнее время ходят слухи о работе компании NVIDIA над ARM-процессором для нового класса потребительских компьютеров с искусственным интеллектом. В частности, сообщалось, что NVIDIA работает над чипом в сотрудничестве с MediaTek. Компании уже связывают партнёрские отношения в различных областях, включая автомобильную промышленность. NVIDIA и сама успешно разрабатывает ARM-процессоры, примером тому семейство чипов Tegra и серверный чип Grace. Компания не комментировала эти слухи, однако в недавнем совместном интервью генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и генерального директора Dell Майкла Делла (Michael Dell) изданию Bloomberg был небольшой намёк на подготовку компанией NVIDIA к следующему году чего-то нового для сегмента компьютеров с искусственным интеллектом.

Также на прошлой неделе появились слухи о том, что компания AMD разрабатывает ARM-процессор под кодовым названием Sound Wave для компьютеров с искусственным интеллектом Microsoft Copilot+ PC.