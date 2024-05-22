Компания якобы хочет потеснить ARM конкурента в сегменте Copilot+ PC, утверждает инсайдер.

На днях Microsoft представила новую категорию Windows компьютеров с искусственным интеллектом — Copilot+ PC. Пока в неё вошли только ноутбуки с ARM процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus, поскольку только они отвечают одному из требований Microsoft для попадания компьютера в рассматриваемую категорию: наличие нейронного блока с производительностью не менее 40 TOPS.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Таким образом, производительность NPU в процессорах Intel Core Ultra 100 и AMD Ryzen 7000/8000 недостаточна для того, чтобы компьютеры с ними могли быть отнесены к категории Copilot+ PC. Успех Qualcomm может стать переломным моментом для сегмента ноутбуков. Всё больше компаний проявляют интерес к разработке процессоров на базе архитектуры ARM: ходят слухи о совместной разработке ARM чипа компаниями MediaTek и NVIDIA, теперь разработку ARM процессора приписывают и AMD. Об этом сообщает Notebookcheck со ссылкой на YouTube инсайдера Moore’s Law Is Dead.

Источник изображения: Moore’s Law Is Dead, YouTube

По данным инсайдера, Sound Wave — кодовое название нового ARM процессора AMD. Компания якобы намеревается снабдить его очень производительным NPU, чтобы потеснить конкурентов в категории Microsoft Copilot+ PC. Утверждается, что AMD крайне серьёзно настроена и ставит разработку чипа одной из приоритетных задач, уделяя повышенное внимание планированию рабочих процессов для своевременного выхода на рынок, сбору и изучению ошибок, которые возникают в существующих системах на базе ARM-процессоров. Выпуск процессора запланирован на 2026 год, однако источники инсайдера считают, что проект будет заморожен, если что-то пойдёт не по плану. Иными словами, компании нужен гарантированный успех.

В этом году AMD должна представить Zen 5 процессоры Strix Point с нейронными блоками на базе архитектуры XDNA 2 производительностью более 40 TOPS, что отвечает требованиям Microsoft Copilot+ PC. Поэтому не очень понятно, зачем компании нужен ARM процессор для данного сегмента. Intel планирует выпустить в третьем квартале процессоры Intel Lunar Lake с высокой ИИ производительностью — совокупно более 100 TOPS.