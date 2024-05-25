Масштабирование изображения Automatic Super Resolution (Auto SR) встроено в новую версию Windows 11 24H2.

Microsoft опубликовала системные требования и дополнительные подробности о новой, встроенной в Windows 11 технологии масштабирования изображения Automatic Super Resolution (Auto SR), сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Начиная с системных требований, Auto SR будет работать только на компьютерах категории Copilot+ PC, а на сегодняшний день это исключительно ноутбуки с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon X — только они обладают достаточной производительностью встроенного нейронного блока для данного класса компьютеров. Кроме того, понадобится самая современная версия Windows 11 с обновлением 24H2, новейшие драйверы и разрешение экрана не менее 1080p. Для поддержания драйверов в актуальном состоянии компания рекомендует проверять наличие новых версий через «Центр обновления Windows».

Auto SR должен работать в любых играх, использующих графические API DirectX 11 и 12, в определённых наименованиях технология будет включаться по умолчанию. В список таких наименований сейчас входит 12 игр, список продолжит пополняться:

7 Days to Die

BeamNG drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Для остальных технологию можно включить в параметрах Windows 11. Нужная опция будет находиться по пути «Система Дисплей Графика Настраиваемые параметры для приложений». Необходимо выбрать приложение из списка и в его параметрах включить Automatic Super Resolution. В самой игре необходимо выставить совместимое с Auto SR разрешение, не более 900 линий, например, 1280×800.

Оценить работу технологии пока невозможно, ноутбуки с процессорами Qualcomm Snapdragon X ожидаются в продаже к середине июня. Вероятно, они будут поставляться с предустановленной Windows 11 24H2, финальные сборки ещё выпущены не были.