Это одно из множества технических и игровых нововведений обновления, которое стало доступно накануне.

На игровых консолях Xbox Series X и S, а также PlayStation 5, появилась первая игра с масштабированием и генерацией кадров AMD FSR 3 — это Immortals of Aveum, передаёт VideoCardz со ссылкой на объявление разработчиков из Ascendant Studios. О планах внедрить в консольную версию игры поддержку FSR 3 разработчики сообщали ещё в апреле.

Источник изображения: Ascendant Studios

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Релиз Immortals of Aveum состоялся в августе 2023 года, изначально игра поддерживала AMD FSR 2, но вскорости ПК версия получила обновление с FSR 3 — Immortals of Aveum стала одной из первых игр с поддержкой этой технологии. Со временем генерация кадров появится и в других играх на консолях текущего поколения, которые используют графику на базе архитектуры из семейства AMD RDNA, отмечают специалисты.

Помимо поддержки AMD FSR 3 на консолях, обновление Immortals of Aveum улучшает работу этой технологии на ПК, добавляет поддержку HDR и переменной частоты кадров при включении FSR 3 на всех платформах, приносит множество других улучшений для повышения производительности и игрового процесса. Также были улучшены: NVIDIA DLSS, настройки мыши, настройки яркости и гаммы на консолях. В «ендгейм» добавили новые задачи, битву с боссом в дополнении The Echollector, появился режим «Новая игра+».